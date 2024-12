Albissola: "I sapori del Natale alla Pignatta Rossa in un viaggio nella tradizione ligure"

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Pignatta Rossa Artrattoria di Albissola, il Natale si unisce ai sapori, ai profumi e ai vini di nicchia della Liguria. Riscoprendo le ricette antiche, talvolta dimenticate, della tradizione ligustica, in particolare savonese, la cuoca Tiziana Piras propone una ricetta tipica della zona: la “Minestra di Natale alla savonese”.

Profumi e sapori, che rievocheranno i ricordi di cene natalizie vissute nell'infanzia di tanti e che tornano vive nelle sensazioni attraverso i Natalini di pasta, con la salsiccia e le trippe, arricchiti dal cardo immerso nel brodo di cappone.

La cucina della Pignatta Rossa si propone di restituire queste memorie olfattive e gustative ai suoi clienti nella serata in programma il prossimo 5 dicembre dalle ore 20.

Inoltre, il matrimonio perfetto con i vini di un astuto produttore genovese, Andrea Bruzzone, che sarà presente per raccontare il frutto del suo lavoro, permetterà di riscoprire le qualità vinicole locali. Dalle fresche e profumate etichette bianche ai rossi che evocano il mare e la salsedine, ci sarà tanto da apprezzare.

Per questo motivo, questi eventi che uniscono cucina e vino rappresentano un'importante occasione da non perdere per gli amanti della Liguria.

Cibo per il corpo e Arte per lo spirito è il motto che risuona alla Pignatta Rossa di Albissola, in una cucina raffinata dove una chef mette la passione prima di tutto.

I posti sono limitati, prenotate al 349.5465722.

La Pignatta Rossa si trova ad Albissola Marina in via Italia al numero 55.