Stop ai cantieri per le feste, prevista una tregua per gli automobilisti in viaggio sulle autostrade della Liguria.

Percorrenze più facili per chi si dovrà spostare da un capo all’altro della regione nel periodo festivo.

Diversi gli interventi che impattano sulla viabilità e che si fermeranno sino all’Epifania con un ingombro delle carreggiate ridotto al minimo. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire al massimo gli spostamenti anche dei turisti che dalla Lombardia e dal Piemonte raggiungeranno la Liguria per le vacanze di Natale.

Per conoscere il programma della sospensione dei cantieri, tuttavia, si dovrà attendere almeno sino al prossimo 6 dicembre quando è prevista la riunione del tavolo di programmazione tra gestori, Regione e il ministero delle Infrastrutture.

Tra i cantieri che sicuramente verranno rimossi quello sull’Autofiori tra Feglino e Finale Ligure e quello che interessa la zona poco oltre la barriera al valico di Ventimiglia.

In attesa dell’alleggerimento della rete gli automobilisti questa settimana dovranno ancora fare i conti con numerose riduzioni di carreggiata, deviazioni e chiusure notturne.