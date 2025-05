Fine settimana a Laigueglia per i “piccoli eroi” oncologici: con Bastapoco Odv ospitati 30 bambini

Un fine settimana da sogno che resterà nel cuore, fatto di mare, giochi e sorrisi. È quello che ha vissuto un gruppo di bambini oncologici provenienti da diversi ospedali del Nord Italia – Genova, Torino, Monza e Milano – ospitati per tre giorni a Laigueglia grazie al progetto Life to Life. L'iniziativa, giunta al suo decimo anno, è promossa dall’associazione Bastapoco odv di Albenga in sinergia con Progetto Giada onlus di Torino, e si propone di regalare una pausa serena a piccoli pazienti e famiglie.

Ospiti dell’Hotel Villa Ida, i bambini con le loro famiglie hanno trascorso un fine settimana emozionante tra attività ludiche, escursioni e puro divertimento.

Venerdì, ad accoglierli, una tombola musicale in piazza che ha scaldato subito l’atmosfera. Il sabato è stato dedicato alla creatività con un laboratorio di argilla sulla spiaggia, e a seguire una divertente rievocazione dello “sbarco dei saraceni”: i bambini hanno affrontato “l’invasione” con pistole ad acqua in una scenetta che ha divertito tutti.

La domenica, invece, ha regalato i momenti più emozionanti: prima il viaggio sul trenino panoramico fino ad Alassio, poi la gita in barca attorno all’Isola Gallinara, tra scoperte e meraviglia.

«L’iniziativa è nata dal desiderio di offrire almeno un po’ di leggerezza a chi ogni giorno combatte battaglie difficili – spiegano i volontari di Bastapoco –. Vogliamo che questi bambini si sentano liberi, anche solo per un po’, di essere semplicemente bambini».

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con tante realtà del territorio. Per questo fine settimana, oltre all’hotel ospitante, anche le associazioni QuiLaigueglia, Mare e Mestieri, il Cnam di Alassio e il Comune di Laigueglia. «Grazie a tutti, si sono adoperati senza riserve».