Laigueglia accende il grande albero di Natale luminoso

Laigueglia darà ufficialmente il via alle festività natalizie il pomeriggio di giovedì 5 dicembre, alle 17, con una novità assoluta dal sapore un po' newyorkese: la cerimonia di accensione del grande albero di Natale luminoso vicino al bastione, alla presenza dei bambini e ragazzi delle scuole, che allieteranno l'atmosfera con canti natalizi tradizionali. Si celebrerà uno dei simboli del Natale, che farà risplendere la passeggiata di levante per tutte le feste.

I bambini saranno i protagonisti della festa: uno di loro premerà il simbolico bottone che darà luce all'albero di Natale. Inoltre, saranno messe in mostra le loro abilità artistiche grazie a un'esposizione dei loro manufatti, che di sicuro attirerà l'attenzione di mamme, papà, nonni e nonne. Non mancherà la musica, come sempre a Laigueglia, con il coro dei bambini che intratterrà i presenti con i canti della tradizione, evocando i felici e spensierati periodi dell'infanzia.

Non mancherà, infine, un momento di soddisfazione del palato, con la ricca merenda per tutti organizzata dal Comitato genitori della scuola di Laigueglia. Verranno distribuiti panettone e pandoro, accompagnati da abbondante, gustosa e dolcissima cioccolata calda fumante. Il sindaco e l'amministrazione comunale faranno i primi auguri di buone feste a tutti i bambini e ai “diversamente bambini” che vorranno trascorrere in piazza questo primo pomeriggio di gioia e festa.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni: "La zona del molo e del bastione sarà l'epicentro dei festeggiamenti di questo magico periodo, che durerà fino all'Epifania, ospitando gli allestimenti luminosi principali: il grande albero di Natale, l'arco di luci con l'orsetto, il grande presepe di legno con statue a grandezza naturale e numerosi gozzi addobbati a festa con luci e fiori. Qui si terrà la maggior parte degli eventi di intrattenimento: la festa di Capodanno in piazza con Dj set e animazione il 31 dicembre, dalle 22:30 alle 2:00; gli spettacoli gratuiti per bambini previsti nei pomeriggi del 26 e 29 dicembre e del 5 gennaio; oltre ai tradizionali appuntamenti della distribuzione dei dolciumi da parte della Befana, alle 12:00 del 6 gennaio, e il brindisi degli auguri con la cioccolata calda e il vin brulé davanti al presepe, alla base del molo, al termine della Messa di Mezzanotte della Vigilia, all'una della notte tra il 24 e il 25 dicembre, una tradizione laiguegliese riattivata quest'anno dopo alcuni anni di assenza".