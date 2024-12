Regione, Sara Foscolo nuovo capogruppo della Lega Liguria-Salvini

“Sono onorata del nuovo incarico che mi è stato affidato e che svolgerò con impegno, nell’interesse dei liguri e del nostro territorio. Ringrazio per la fiducia i colleghi Consiglieri Alessio Piana e Armando Biasi, con i quali mi sono già messa al lavoro per lo sviluppo del territorio e per portare avanti al meglio le istanze dei liguri. Come componenti della maggioranza di centrodestra, manterremo un rapporto diretto e costante con gli Assessori della giunta regionale e con il Presidente Marco Bucci, con cui c’è un’ottima sintonia e intesa sulle priorità per la Liguria”.

Lo ha dichiarato Sara Foscolo, 51 anni, nominata presidente del Gruppo Lega Liguria-Salvini in Regione Liguria.

Dal 1999 al 2006 è stata Volontario del Soccorso presso la Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Genova. Dal 2011 al 2013 ha fatto parte della Consulta Femminile della Provincia di Savona. Da giugno 2013 a ottobre 2014 ha ricoperto il ruolo di Assessore al Turismo, Cultura, Sport e Coordinamento delle Politiche comunitarie della Provincia di Savona. Da giugno 2014 a giugno 2024 è stata Consigliere del Comune di Pietra Ligure. Da giugno 2014 a febbraio 2018 è stata Vicesindaco del Comune di Pietra Ligure.

Da giugno 2014 a gennaio 2015 ha svolto il ruolo di Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Pietra Ligure. Da gennaio 2015 a luglio 2017 è stata Assessore alle Politiche Sociali, Condizione Giovanile e Attività Produttive del Comune di Pietra Ligure. Da marzo 2017 a ottobre 2020 ha fatto parte del direttivo provinciale Lega di Savona. Da luglio 2017 a febbraio 2018 ha ricoperto il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali, Condizione Giovanile, Attività Produttive, Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Pietra Ligure.

Da marzo 2018 a ottobre 2022 è stata Deputato della Repubblica nella XVIII Legislatura, componente della XII Commissione permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, nonché Capogruppo Lega Salvini Premier. Da giugno 2019 a giugno 2022 ha svolto il ruolo di Referente cittadino della Sezione di Pietra Ligure e Valmaremola per la Lega Salvini Premier.

Da marzo 2022 è Responsabile del Dipartimento Disabilità per la Liguria, Lega Salvini Premier. Da novembre 2022 a ottobre 2024 è stata Segretario Provinciale di Savona per la Lega Salvini Premier. Da giugno 2024 è Consigliere del Comune di Massimino, con deleghe alle Politiche Sociali e Rapporti con gli Enti.