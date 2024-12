Politica |

Rigassificatore, Movimento Indipendenza: "Bucci manterrà le promesse fatte in campagna elettorale o cederà ai diktat della Meloni?"

"Ci uniamo all'invito presentato dai componenti del Tavolo territoriale che hanno scritto alla Premier per chiedere di annullare l’iter procedurale"

"Lo avevamo dichiarato durante la campagna elettorale per le elezioni regionali e oggi lo ribadiamo ancora con più forza: no al rigassificatore a Vado Ligure". Cosi commenta Fabrizio Marabello, coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno. "Ci uniamo, pertanto, all'invito presentato dai componenti del Tavolo territoriale sul Rigassificatore composto dalla Provincia di Savona e dai Sindaci dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Cairo Montenotte, Carcare, Noli, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure, Vezzi Portio che hanno scritto al premier Giorgia Meloni per chiedere di annullare l’iter procedurale per la realizzazione del Progetto FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale Gasdotti presentato dalla Società SNAM FSRU Italia". "Quando Toti governava la Regione si decise per il sì al rigassificatore per fare un favore al Governo Meloni e poi si passò in extremis al no per tentare di salvare un briciolo di consenso elettorale - conclude - Caro presidente Bucci, manterrà le promesse fatte durante la competizione elettorale o si piegherà ai diktat della Meloni che ha imposto la sua candidatura a governatore della Liguria?".

Redazione

