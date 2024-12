Arriva il Natale al mercato di via del Campo con i cesti agricoli di Campagna Amica

Questo Natale, il Mercato di Campagna Amica di via del Campo regala un'opportunità unica per celebrare le festività con i sapori autentici delle terre liguri. Con la novità dei Cesti di Natale Agricoli, Coldiretti Liguria invita cittadini e turisti a scoprire la qualità dei prodotti agroalimentari del nostro territorio, perfetti per un regalo originale e gustoso.

Quest'anno, i cesti natalizi proposti dal Mercato di Via del Campo sono una selezione esclusiva dei prodotti più prelibati delle aziende agricole del Mercato di via del Campo appartenenti a Campagna Amica, la rete di vendita diretta a circuito controllato più diffusa in tutta la Liguria. Ogni cesto è un vero e proprio viaggio nei sapori tradizionali, pensato per far scoprire la ricchezza gastronomica della Liguria attraverso ingredienti genuini e tipici, dalle conserve alle marmellate, dai formaggi ai salumi, fino ai vini artigianali.

"Con i Cesti di Natale di Campagna Amica vogliamo offrire un'esperienza unica, che permetta di assaporare la nostra tradizione agricola in modo autentico. Ogni prodotto è stato selezionato con cura per far rivivere il gusto genuino delle nostre terre e, al contempo, sostenere gli agricoltori che ogni anno scelgono di far parte del nostro circuito, impegnandosi per questo a vendere solo i loro prodotti: agricoli, italiani e a km zero", commenta Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria. Tutte le aziende appartenenti al circuito campagna amica, infatti, sono tenute a rispettare uno specifico regolamento e a sottoporsi a controlli annuali da parte di referenti interni e di un ente terzo. Aggiunge a tal proposito Bruno Rivarossa, Delegato Confederale: "Non si tratta solo di fare acquisti a km0, ma di scegliere con consapevolezza e fiducia, per sostenere le nostre piccole aziende agricole, cuore pulsante della Liguria agricola”.

I cesti sono disponibili per il ritiro diretto presso il Mercato di Via del Campo o tramite spedizione. Un regalo originale, che sostiene l’agricoltura locale e porta nelle case il meglio del nostro territorio, merito del circuito di vendita diretta più trasparente della Liguria, con un sistema di verifica che garantisce la tracciabilità e l'origine locale di ogni prodotto venduto. Concludono Boeri e Rivarossa: “ricordiamo inoltre che la rete campagna amica offre la possibilità di fare acquisti in tutta la regione, portando il Natale sui banchi dei mercati presenti nelle varie province”. Per la precisione, i mercati agricoli di Campagna Amica si trovano:

Genova

Martedì, venerdì e sabato: Mercato coperto di Via del Campo 9R dalle 9.00 alle 14.00, sabato fino alle 18.30.

Mercoledì: Nervi, Piazza Duca degli Abruzzi, ore 7.30-12.30

Giovedì: Piazza Matteotti, ore 7.30-13.00

Savona

Mercoledì: Savona, Piazza del Popolo, ore 7.30- 12.30

Sabato: Albissola Marina, Piazza Lam, ore 8.00-13.00

Imperia

Sabato: Bordighera, Via I Maggio ore 7.30-13.00

Tigullio

Sabato: Lavagna, Piazza della Libertà, ore 8.00-12.30

Per garantire la consegna dei cesti prima di Natale, si consiglia di effettuare i propri ordini entro il 18 dicembre.

Info e Prenotazioni: 📞331.7579700 / 333.2079745 mercatoviadelcampo@coldiretti.it.