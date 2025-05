La finalese Elena Molinelli tra le vincitrici del progetto "APInRosa"

Elena Molinelli, apicoltrice savonese, è tra le vincitrici del progetto “APInRosa. Volti e storie dell’apicoltura femminile in Italia”, un’iniziativa ideata dalla giornalista e scrittrice Valentina Calzavara. Il progetto ha l’obiettivo di raccontare le storie di donne che, con passione e dedizione, si sono dedicate all’apicoltura, un mestiere che ha radici storiche e culturali profonde nel nostro Paese, spesso tramandato e portato avanti in silenzio dalle donne.

“APInRosa” vuole valorizzare il contributo femminile in un settore fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, dando visibilità a chi, con determinazione e sacrificio, ha scelto di portare avanti questa tradizione. Tra le 20 apicoltrici selezionate da tutta Italia, spicca il nome di Elena Molinelli, la cui storia e impegno incarnano perfettamente i valori di passione, resilienza e competenza che il progetto celebra.

63 anni, la Molinelli è una figura di riferimento nel panorama apistico del Nord Italia. Titolare di una rinomata erboristeria a Pietra Ligure, è anche una docente appassionata, impegnata nella formazione di nuovi apicoltori. Oggi gestisce con piacere una decina di alveari sui terreni di amici, ma nel corso degli anni ha curato migliaia di alveari, contribuendo significativamente allo sviluppo della cultura apistica nella sua regione. La sua passione per l’apicoltura ha radici in un periodo di difficoltà familiare. A 13 anni, infatti, iniziò a lavorare nell’apiario benedettino di Finale Ligure, dove incontrò Fra Benedetto, che le trasmise i primi rudimenti del mestiere. Quella necessità divenne presto una vera e propria vocazione, che Elena coltivò con impegno e passione. Negli anni successivi, ha approfondito le sue conoscenze con stage presso aziende apistiche di rilievo, corsi di analisi sensoriale del miele e studi universitari, ottenendo il diploma di esperta apistica presso l’Università di Bologna. La sua azienda, Fiordaliso, rappresenta oggi un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’apicoltura.

Il progetto “APInRosa” ha voluto rendere omaggio a figure come quella di Elena Molinelli, che con esperienza e dedizione contribuiscono alla tradizione apistica italiana. Elena, oltre ad essere una apicoltrice di successo, ha anche avuto un ruolo fondamentale nella formazione di altre donne nel settore, attraverso corsi e attività didattiche.

La sua storia, insieme a quella di altre vincitrici, sarà premiata durante un evento speciale che si terrà a Roma il 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api. La cerimonia avrà luogo presso il Palazzo della Valle (Sala Serpieri), gentilmente messo a disposizione da Confagricoltura Nazionale, e rappresenta un’importante occasione per riconoscere il valore delle donne nell’apicoltura e nel settore agroalimentare.

“APInRosa” non si limita a celebrare il lavoro delle apicoltrici del presente, ma guarda al futuro, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere l’apicoltura, essenziale per la protezione dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità. Le apicoltrici, infatti, sono protagoniste di un nuovo modello di agricoltura sostenibile, che promuove la valorizzazione del territorio e pratiche agricole responsabili.

La Molinelli, con la sua esperienza, dimostra come l’apicoltura possa essere un’opportunità di crescita professionale e personale, ma anche uno strumento per promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali: "E' stata una risorsa fondamentale, sia professionalmente che personalmente. Guardando ai risultati che ho ottenuto, non posso fare a meno di essere grata per questa vocazione che mi ha permesso di crescere e superare le difficoltà della vita. Essere riconosciuta in questo progetto è un onore, ma anche una grande responsabilità. Spero che la mia storia possa ispirare altre donne a intraprendere questo cammino e a scoprire la bellezza di un mestiere che ci lega profondamente alla natura e al territorio".