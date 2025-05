Albenga, il 3 maggio un incontro per gli imprenditori agricoli

Sabato 3 maggio alle ore 10, presso l’auditorium San Carlo di Albenga (Via Roma, 70) si terrà un incontro di presentazione di un cruscotto ESG in agricoltura. L’evento è organizzato in collaborazione con il dipartimento di management “V.Cantino” e patrocinato dalla Città di Albenga.

"L’appuntamento è interessante sotto molteplici punti di vista e rappresenta il punto di partenza di un vero e proprio percorso volto a favorire la collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini in ottica costruttiva – spiega l’ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Non a caso è racchiuso in un pacchetto denominato 'Dialoghi che seminano prospettive'. L’agricoltura rappresenta una componente determinante e indispensabile per il nostro territorio ed offrire visioni anche innovative può essere un punto di svolta per una ristrutturazione del comparto, che risulta spesso in sofferenza. La sinergia tra imprenditori, comunità e istituzioni, unita a un approccio sistemico, è fondamentale per affrontare le sfide del settore agricolo e oltre. Il sistema di monitoraggio e valutazione ESG racchiude entrambe queste visioni e rappresenta perciò un’opportunità. Sabato interverranno due dottorandi del dipartimento di management “V.Cantino” per presentare un cruscotto ESG (da loro ideato e costruito) gratuito ed efficiente".

"Questo ha già visto la sua applicazione e riscontrato successo in viticoltura dimostrando vantaggi concreti. Ora l’obiettivo è quello di estenderlo anche ad altri settori. I ricercatori cercano aziende pilota che, aderendo al programma, potranno beneficiare di questa opportunità ed ottenere vantaggi concreti. Imprenditori, cittadini, istituzioni: insieme possiamo seminare nuove prospettive per un'agricoltura più forte e sostenibile. Vi aspettiamo numerosi! - conclude l’organizzatore - Ringrazio il Dipartimento di Management V.Cantino e la Città di Albenga per il supporto e la partecipazione". Per informazioni e-mail: info@mynnovo.com, tel: 320-3413014.