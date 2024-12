Incendio alla LaerH, i sindacati tuonano: "Da tempo esistono criticità in materia di salute e sicurezza"

Le segreterie di Fim, Fiom e Uilm Savona commentano quanto accaduto presso l'azienda LaerH di Albenga (leggi QUI): "Oggi si è verificato un incidente nell’impianto di depurazione e di demineralizzazione collegato alla galvanica, che, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e all’immediata evacuazione delle persone all’interno dello stabilimento, fortunatamente non ci sono state conseguenze per i lavoratori".

"Come ormai da troppo tempo segnaliamo, anche con l’apertura di un tavolo di monitoraggio insieme al comune di Albenga, esistono criticità in materia di salute e sicurezza".

"La nostra continua richiesta e la nostra preoccupazione, che purtroppo oggi hanno trovato riscontro in questo accaduto, mettono in evidenza la necessità di eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria e di effettuare investimenti su impianti e attrezzature che sono vecchi e spesso malfunzionanti. In particolare, nei mesi precedenti e ancora ribaditi negli ultimi incontri con la proprietà e la direzione aziendale, abbiamo sollecitato interventi sulla cabina della galvanica, sull’impianto di depurazione e sull’aspirazione della cabina dei liquidi penetranti, oltre al monitoraggio periodico (e/o sostituzione) della cabina di verniciatura, con relativa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare rispetto ai valori dei cromati", commentano i sindacati.

"Per tutte le suddette criticità e le conseguenti motivazioni, esprimiamo una forte contrarietà riguardo l’evento che si è verificato e che, solo per casualità, non ha colpito nessun lavoratore".

"Il nostro è un forte monito che l’azienda deve interpretare come ultimo avvertimento, che deve portare a un immediato e sostanziale intervento di manutenzione e prevenzione per affrontare e risolvere realmente tutte le criticità. Ci riserviamo di pianificare altre azioni sindacali. Il tempo è scaduto e ci aspettiamo un chiarimento da parte dell’azienda" concludono nella nota le segreterie di Fim, Fiom e Uilm Savona.