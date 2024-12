Carcare, auto si ribalta sulla provinciale a Vispa: nessun ferito

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per una persona che, mentre stava percorrendo la Sp29 in località Vispa, a Carcare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi.

L'automobile, pare dopo aver sbandato violentemente, è rimasta sulla sede stradale e l'autista è riuscito a uscirne in autonomia senza riportare gravi traumi o ferite.

A sincerarsi delle sue condizioni i sanitari della Croce Bianca carcarese, dai quali non è stato eseguito alcun trasporto in pronto soccorso della vittima.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per il recupero del mezzo, mentre il traffico in prossimità del luogo del sinistro è stato momentaneamente rallentato e non è stata necessaria la chiusura della strada.