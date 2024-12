Savona, tentano di rubare l’incasso di una farmacia di Corso Tardy & Benech: due persone denunciate dai Carabinieri

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona ha disposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle zone più sensibili della città di Savona e nei vari comuni della provincia.

Nell’ambito delle attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona nella serata scorsa hanno immediatamente identificato e fermato due persone indagate per un tentato furto all’interno della farmacia San Francesco di Corso Tardy & Benech.

Poco prima della chiusura, due cittadini stranieri si erano introdotti nella farmacia fingendo di essere normali clienti e avevano tentato di asportare il denaro presente nella cassa. Scoperti dal personale presente in quel momento, i due uomini erano fuggiti senza riuscire a rubare nulla.

Dopo aver acquisto le immagini del sistema di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno iniziato subito le ricerche dei soggetti, che sono stati rintracciati poche ore dopo mentre si trovavano ancora nelle vie del centro cittadino.

I due fermati, identificati in due uomini francesi di 34 e 37 anni, in Italia senza fissa dimora, sono stati accompagnati in caserma e al termine degli accertamenti sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato.

Il 34enne, peraltro, è risultato destinatario anche di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di La Spezia in seguito alla condanna per reati contro il patrimonio commessi nel 2018 e quondi è stato accompagnato al carcere di Genova Marassi.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" precisano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona.