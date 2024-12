"Strenne di Natale" a Borghetto, tre appuntamenti da non perdere per gli amanti dei libri

"Strenne di Natale – Libri in compagnia di…" è una rassegna dedicata alla presentazione di buoni libri, organizzata dal comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2024, e dalla Biblioteca di Borghetto S. Spirito, con l’intento di suggerire buoni libri da mettere sotto l’albero per le prossime festività.

Le presentazioni si svolgono nella sala di Palazzo Elena Pietracaprina alle ore 16.00 e sono condotte da Graziella Frasca Gallo, da sempre animatrice degli appuntamenti culturali di Borghetto S. Spirito. L’iniziativa sottolinea l’importanza del libro e della lettura, interpretata come piacere, conoscenza e approfondimento, in una piacevole atmosfera che caratterizza le nostre presentazioni.

Sabato 14 dicembre, primo appuntamento della rassegna con Maurizio Carucci, che presenterà il suo libro "Non esiste un posto al mondo" – HarperCollins Italia Editore.

Conosciuto come cantautore e fondatore della band Ex-Otago, Carucci si addentra ora nella scrittura letteraria, esplorando i temi della natura, della solitudine e della ricerca interiore.

Non esiste un posto al mondo è una sorta di diario spirituale che nasce dal desiderio di evadere dalla periferia genovese, dove l’aria sembra mancare tra i palazzi serrati di Marassi. Carucci descrive il suo viaggio fisico e interiore, dalla città alla montagna, in un percorso di scoperta che lo conduce nei boschi, dove tenta di riconnettersi con sé stesso e con il mondo. Tra ombra e luce, cammino e sosta, l’autore ci invita a riflettere sui nostri spazi interiori e sulla ricerca di un posto a cui appartenere.

"Mi mancavano i boschi. Non li conoscevo bene, né sapevo molto su di loro, ma mi mancavano lo stesso".

Marassi, periferia di Genova, è un quartiere di palazzoni residenziali alti nove, dieci piani, dai colori sbiaditi, con balconi dappertutto, di emergenza, di salvataggio, come se chi abita lì dentro vivesse in apnea. Marassi è un quartiere da cui è meglio partire che arrivare. Lo sa bene Maurizio: sono gli stessi palazzi a suggerirglielo. “Salvati” sembrano dirgli.

Il desiderio di una vita altrove diventa urgenza, il richiamo della montagna irresistibile, fino a trasformarsi in un malessere. Ma anche in montagna qualcosa non va. Anche da lì, ben presto, scopre che deve partire. Come se nessun luogo potesse mai essere definitivo, come se all’inquietudine non ci fosse mai fine.

Così, Maurizio si mette in viaggio. Ma il suo è un viaggio a piedi, dentro la vita, cominciato quando era un bambino tormentato e cercava qualcosa che, avrebbe scoperto poi, gli sarebbe mancato per sempre. Non esiste un posto al mondoè l’esordio letterario di Maurizio Carucci, un libro in cui la parola spesso vorrebbe farsi silenzio, un libro di cammino e di sosta, di ombra e di luce, una storia capace di metterci in contatto con la parte più smarrita del nostro Paese. E della nostra anima.

Cantautore, agricoltore e viaggiatore, conosciuto in Italia principalmente per essere il frontman della band Ex-Otago, Maurizio vive sugli Appennini da quando aveva vent’anni per coltivare l’altra sua grande passione: l’agricoltura. Nato a Genova, nel quartiere Marassi, nel 1980, nel 2002 fonda insieme a Simone Bertuccini e Alberto Argentesi gli Ex-Otago, per i quali scrive testi e musiche. Con la band calca i più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al concerto del Primo Maggio a Roma.

Nel 2011 fonda Cascina Barbàn ad Albera Ligure, un collettivo che si occupa di promuovere la biodiversità, la cultura rurale e lo sviluppo territoriale.

Nel secondo appuntamento, sabato 28 dicembre, il Prof. Franco Berrino, già primario di medicina preventiva all’Istituto dei Tumori di Milano, autore di molte pubblicazioni scientifiche e degli studi sui “registri tumori” per mappare l’incidenza del cancro in Italia e in Europa, presenterà il suo libro Fermare il tempo – Con piccole dosi di cibo e benessere - Solferino Editore.

Un volume ricco di ricette e consigli di salute per accorgersi ogni giorno della bellezza della vita.

Terzo ed ultimo appuntamento della rassegna Strenne di Natale 2024, sabato 4 gennaio 2025, con Andrea Vitali, che tornerà a Borghetto S. Spirito per presentare il suo nuovo romanzo Il sistema Vivacchia, edito da Garzanti.

Il medico-scrittore bellanese svelerà la nuova avventura della serie I casi del maresciallo Ernesto Maccadò: un cognato nei guai, una lotta di potere, la fuga verso una nuova vita... e l’arrivo della prima radio.

“La rassegna Strenne di Natale conclude il 2024 ed apre il 2025 all’insegna della cultura e delle buone letture. L’edizione che presentiamo, particolarmente prestigiosa per gli autori presenti, propone l’incontro con tre personalità differenti tra loro, che spaziano tra temi diversi, ma che sono accomunate dalla capacità di raccontare e coinvolgere”, commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.