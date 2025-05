"Passeggiata Urbana" a Ferrania: un viaggio tra memoria, industria e fotografia

Un viaggio tra storia industriale, fotografia e memoria collettiva: sabato 7 giugno, la frazione Ferrania si trasforma in palcoscenico di una Passeggiata Urbana, evento promosso dalla FAI Delegazione di Savona e dalla Giovane Delegazione. Un’occasione imperdibile per esplorare i luoghi simbolo dell’ex polo cinematografico italiano e riscoprirne il valore culturale attraverso visite guidate, mostre e incontri con gli autori.

L’evento prenderà il via alle 14:30 con il ritrovo davanti all’ex portineria dello storico stabilimento Ferrania (Viale della Libertà 57, frazione Ferrania). Alle 16:00, si terrà la visita guidata al Ferrania Film Museum con il curatore Alessandro Bechis, seguita dalla mostra fotografica “People” di Andrea Biscosì.

A concludere la giornata, alle 18:00, la presentazione del libro “Interviste Impossibili” di Roberto Mutti, nella Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F.C. Rossi” (Palazzo Scarampi, via Ospedale Baccino 28).

Il contributo per partecipare è di 13 euro per gli iscritti FAI e 15 euro per i non iscritti, con possibilità di tesseramento in loco. La prenotazione è obbligatoria via email: savona@delegazionefai.fondoambiente.it.

Il programma si concluderà giovedì 12 giugno alle ore 21:00 al Nuovofilmstudio di Savona, con la proiezione del film “L’ombra del gigante” di Alberto Bellavia, alla presenza del regista e del curatore del Ferrania Film Museum.