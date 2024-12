Un patto tra Comune, Auser e Scuola Edile per i giardini Baden Powell

Unire le forze per dare nuova vita ai Giardini Baden Powell, in via Amendola a Savona.

È l’obiettivo del patto di collaborazione siglato tra il Comune, l’Auser e l’Ente Scuola Edile.

Il progetto punta in particolare alla valorizzazione della serra che ospita le piante succulente, un patrimonio botanico della città. Tutto è iniziato circa due anni fa, quando il Comune, attraverso Palazzo Sisto, ha individuato nei Giardini Baden Powell uno spazio ideale per promuovere attività socio-educative, tramite una collaborazione con Auser.

Da allora, l’Auser si è attivata per valorizzare l’area, occupandosi di piccole manutenzioni e della riqualificazione degli spazi. L’edificio dei Giardini, in via Amendola, che ospita le piante grasse, ha però bisogno di interventi più complessi. Il porticato è in cattive condizioni, con l’intonaco danneggiato in molti punti.

Per rimetterlo in sesto servono lavori di ripristino: preparazione delle superfici, rasatura e una nuova tinteggiatura decorativa.

Ecco perché è nata questa nuova convenzione, approvata in bozza dalla giunta Russo, che coinvolge anche la Scuola Edile.

Saranno infatti gli studenti delle classi triennali del corso IeFP “Operatore Edile – Termoidraulico” a occuparsi dei lavori, seguiti da un tutor e utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla scuola.

Progetto che non si limita al recupero della serra, ma guarda anche alla crescita professionale dei ragazzi. Lavorando su un caso reale, gli studenti potranno fare esperienza sul campo e confrontarsi con i volontari dell’Auser in uno scambio generazionale.

Il Comune, invece, fornirà i materiali necessari e si occuperà delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.