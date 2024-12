Alassio, torna il burraco solidale, tre appuntamenti in programma

Anche quest’anno, Alassio rinnova il suo impegno verso la solidarietà con una serie di appuntamenti all'insegna di sportività, rispetto e divertimento, con un obiettivo speciale: sostenere il "Progetto Solidarietà Amparo Familiar Cuba" tramite l'organizzazione di tornei di burraco.

Gli eventi si terranno presso la Sala attrazioni dell'Hotel Ristorante Toscano, in corso Dante Alighieri 83, ad Alassio, e offriranno l’opportunità di vivere momenti di allegria e comunità per una causa importante. Il primo incontro sarà nel pomeriggio del 22 dicembre, seguito dal 29 dicembree, infine, il 5 gennaio, con l’appuntamento speciale dedicato alla Befana.

La partecipazione a ciascun evento ha una quota simbolica di 5 euro a persona, e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. L'iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di indumenti destinati ai bambini orfani di Guanabo, una città cubana dove molte famiglie si trovano in grave difficoltà.

Questi eventi non sono solo un’occasione di svago e divertimento, ma anche un momento per contribuire a una causa che porta speranza e sostegno ai più bisognosi. Con lo spirito di "sportività, rispetto, divertimento e solidarietà", Alassio invita tutti a partecipare a questi appuntamenti, che rappresentano un bel esempio di come la comunità possa unirsi per fare la differenza. Un piccolo gesto di partecipazione può avere un grande impatto sulla vita di chi è meno fortunato, facendo delle festività un’occasione di solidarietà concreta.