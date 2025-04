Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana, MIchele Zarrillo

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana. L’ospite di oggi - lunedì 14 aprile -sarà Michele Zarrillo, cantautore e musicista di grande successo con al suo attivo ben tredici partecipazioni al Festival di Sanremo.

Una voce che ha segnato intere generazioni, capace di raccontare l’amore, la vita e le sue sfumature con eleganza e profondità. Una chiacchierata nella quale il cantante si racconterà a cuore aperto: dagli esordi nella scena prog rock alle grandi hit come "Cinque giorni", "Una rosa blu" e "L’elefante e la farfalla", fino al nuovo tour che lo porterà sul palco del Teatro Politeama Genovese nella serata di giovedì29 maggio 2025, alle ore 21. Quello a Genova sarà un concerto cheri percorrerà i momenti più significativi de oltre quarant'anni di carriera. L’intervista a Michele Zarrillo andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma “Liguria in onda” condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.