Nuovo Direttivo di "Andora Più": continuità e nuove energie al fianco dell’Amministrazione Demichelis

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Andora Più, l’associazione che da oltre dieci anni sostiene l’amministrazione Demichelis, oggi al suo terzo mandato alla guida del Comune di Andora..

Il nuovo presidente è Gerri Gerundo, che raccoglie il testimone da Emanuel Voltolin Visca, uno dei membri storici del gruppo e attualmente nel CdA di Borgo Castello.Gerundo, libero professionista e già membro del CdA dell’A.M.A., guida un Consiglio Direttivo rinnovato, che affianca volti nuovi a figure storiche dell’associazione, protagonista di una crescita costante e che oggi conta quasi 200 iscritti.

Vicepresidente è Alexandra Allegri, assessore in carica dell’attuale Giunta comunale. Calogero Gibilaro è il Segretario, Federica Rossi ricopre il ruolo di Tesoriere. Completano il consiglio Rebecca Anselmo, Simone Baldi (socio fondatore riconfermato), Salvatore Tiglio, Arianna Vio, Emanuel Voltolin Visca (presidente uscente riconfermato) e Filippo Risso.

Studenti, liberi professionisti, imprenditori, artigiani e impiegati attivi in diversi settori economici, che hanno scelto di mettersi a disposizione per portare avanti e potenziare le attività di Andora Più, trovando pieno consenso in un gruppo più motivato che mai a lavorare su nuovi progetti per la comunità.“Andora Più vuole continuare a essere un laboratorio di idee, un luogo di confronto e di ascolto attivo dei cittadini”, ha dichiarato il nuovo presidente Gerri Gerundo.

“Abbiamo la fortuna di poter raccogliere il prezioso lavoro di chi ci ha preceduto: persone coerenti, appassionate, fedeli a un progetto concreto, quello di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio.”“Un sentito grazie al presidente uscente Emanuel Voltolin Visca per il suo contributo alla crescita di Andora Più, e a tutti i consiglieri uscenti: da loro ereditiamo una solida base di iscritti, tante idee e, soprattutto, la fiducia dei cittadini. Una cosa ci ha sempre contraddistinto: parliamo con i fatti e guardiamo al futuro con determinazione, vedendo concretizzarsi nel presente progetti fondamentali per Andora che abbiamo ispirato e sostenuto.” – conclude Gerundo che nel discorso ha confermato pieno appoggio e sostegno all’Amministrazione Demichelis.

Il primo cittadino di Andora a sua volta ha espresso gratitudine ai consiglieri uscenti e piena condivisione degli obiettivi proposti dai nuovi eletti.

“Ringrazio il Direttivo uscente e il suo Presidente Emanuel Voltolin Visca per il prezioso percorso compiuto, che ha permesso ad ‘Andora Più’ di amministrare con continuità il nostro Comune, grazie alla fiducia dei cittadini - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis- Mi congratulo con il nuovo presidente Gerri Gerundo e con tutto il Direttivo appena eletto: un gruppo coeso, motivato, ricco di nuove energie e progetti, perfettamente in grado di portare avanti il cammino politico avviato oltre dieci anni fa da Andora Più. Una squadra mai divisiva, sempre aperta al contributo di tutti, oggi più attrattiva che mai. Li ringrazio per aver confermato con convinzione il pieno sostegno a questa Amministrazione e di condividerne pienamente gli obiettivi”.