Nasce il Comitato territoriale Villapiana - La Rusca, la prima riunione alla SMS Generale

A Savona si stanno attivando i Comitati territoriali che riguardano doversi quartieri cittadini.

"Come abitante di Villapiana, facente parte di un gruppo di cittadini che svolgono attività dentro lo stesso quartiere di Villapiana La Rusca - spiega Valentina Vignolo componente del Comitato - , ho iniziato a interagire con gli altri abitanti del quartiere mossa dalla voglia di migliorare il posto in cui vivo".

"Ho cercato di rendermi utile- prosegue - per quanto mi è possibile, di mettere a disposizione le mie capacità, la mia età e il mio voler socializzare creando un luogo di interazione su piattaforme social (principalmente Facebook https://www.facebook.com/groups/1363976487932141/?ref=share) per cercare soprattutto di aggregare le persone, anche se la difficoltà principale rimane sempre il bisogno di abbattere le differenze linguistiche.

Il gruppo pian piano sta prendendo piede, si sta ingrandendo il primo appuntamento in programma è la riunione, questa sera alle 21, alla SMS di via San Lorenzo mentre un altro avverrà questa estate con il palio dei Rioni (allego locandina).

"Ci farebbe piacere coinvolgere tutti gli interessati - conclude Vignolo - ad unirsi proprio stasera all'appuntamento dell'avvio del Comitato Territoriale di quartiere per cominciare questo cammino insieme e iniziare un percorso costruttivo a migliorare Villapiana La Rusca, oltre che svolgere attività in collaborazione con altri cittadini della zona e a rendere migliore un quartiere storico come Villapiana".