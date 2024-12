Savona, inaugurata in Piazza del Popolo la nuova filiale di Banca Alpi Marittime (FOTO E VIDEO)

È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri in Piazza del Popolo 8R a Savona la nuova filiale di Banca Alpi Marittime che si è insediata nei locali dello storico edificio che ospitava l'ex hotel Riviera Suisse.

"L’inaugurazione della nuova filiale rappresenta un momento molto importante, che segna ufficialmente il rafforzamento della presenza della Banca in Liguria.

La filiale è dotata di ambienti moderni e confortevoli ed è ricca di servizi, come l’area self 24 ore su 24, dove la presenza di un ATM evoluto consentirà l’esecuzione di bonifici e il versamento di contanti e assegni oltre alle consuete funzioni di prelevamento del denaro.

Presenti all’evento il Presidente Domenico Massimino, il Direttore Generale Giuseppe Peirotti, il Vicedirettore Maria Teresa Bisotto e il referente della nuova filiale Alessandro La Terra.

«Siamo davvero entusiasti di questa nuova filiale. Abbiamo realizzato una struttura moderna e pronta all’attività bancaria dei prossimi anni, con uno sportello multifunzionale, e una capacità di accoglienza idonea ad un’area geografica dinamica e in espansione dal punto di vista imprenditoriale e professionale come quella della città di Savona - ha detto il Presidente Domenico Massimino - La sfida futura per la nostra Banca è continuare a crescere, senza mai perdere di vista i valori che accompagnano il Credito Cooperativo ed essere il volano per lo sviluppo sociale ed economico dell’intera comunità".

"Oggi siamo qui per inaugurare la banca, ma anche per iniziare ad ascoltare le voci di chi già opera sul territorio. In questo momento storico c’è una tendenza alla desertificazione bancaria, dovuta al grande sviluppo tecnologico degli ultimi anni, noi però come BCC riteniamo che questo debba essere sempre coniugato col dialogo e i rapporti umani" continua Massimino.

"L'apertura di questa nuova filiale si inserisce in una consolidata strategia di sviluppo di Banca Alpi Marittime, che quest’anno ha festeggiato 125 anni di attività, per la quale il mantenimento dei servizi bancari tramite sportelli aperti al pubblico rappresenta un punto fermo della modalità con la quale vogliamo servire i nostri soci e clienti - ha ricordato il Direttore Generale Giuseppe Peirotti - La nuova filiale è stata progettata per coniugare tecnologia e relazione umana, offrendo spazi accoglienti e funzionali per un’esperienza bancaria tradizionale ma allo stesso tempo innovativa, così da poter raggiungere e servire tutte le tipologie di clienti. Questa apertura rappresenta un altro passo nel percorso di crescita e radicamento di Banca Alpi Marittime sul territorio ligure".

"Una nuova luce che si accende in un luogo storico per la nostra città. Un'attività bancaria che apre degli sportelli e si avvicina il cittadino è un segnale importante, è una nuova vivacità economica per la nostra città" ha detto il Sindaco Marco Russo presente insieme al Vicesindaco Elisa Di Padova.