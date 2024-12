Sostituzione parte di ringhiere a Celle: semaforo giovedì 19 e venerdì 20 dicembre sull'Aurelia

Oggi, giovedì 19 dicembre e venerdì 20 dicembre, verranno sostituiti ulteriori 50 metri di ringhiere lungo la via Aurelia a Celle Ligure.

"Per procedere ai lavori verrà installato un semaforo temporaneo dal mattino (indicativamente intorno alle 7.30/8.00) e rimosso la sera, sia giovedì che venerdì - dicono dal Comune - Questo intervento fa parte ancora del ripristino a seguito del lavoro di sistemazione della problematica al di sotto della via Aurelia causata dal mare".

Lo scorso settembre un semaforo era stato posizionato da Anas a seguito di un sopralluogo nel quale era stata evidenziata una crepa nel muraglione sottostante la strada statale. Con la fine delle lavorazioni è poi scattato il ripristino dell'Aurelia e del tratto di passeggiata.

"Per la completa sostituzione di tutte le ringhiere ammalorate, il sindaco Marco Beltrame è in stretto contatto con ANAS che ha pronto un progetto di intervento e aspetta il finanziamento per completarlo, non si sanno ancora le tempistiche" concludono.