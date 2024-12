La Prefabbricati Guerrini e le strutture prefabbricate destinate alla Viabilità

Il motto di Prefabbricati Guerrini è “Innovatori per Tradizione”.

Proprio nell’ottica di un’evoluzione verso un Futuro sempre più destinato all’innovazione ed alla ricerca di soluzioni in ogni ambito delle costruzioni ha affrontato e affronterà sfide riguardanti la Viabilità.

Negli ultimi mesi è stata progettata, prodotta ed è in questi giorni in fase di montaggio una notevole quantità di TRAVI PREFABBRICATE SPECIALI per la realizzazione, nella Strada Provinciale 1 (Direttissima delle valli di Lanzo) di una galleria paramassi nel comune di Pessinetto (TO), Committente di Prefabbricati Guerrini S.r.l. e esecutrice generale dell’opera è l’Impresa C.E.V.I.G. S.r.l. di Rivara (TO).

Il Progetto, nato dallo Studio di Ingegneria SI.ME.TE. di Torino, ha visto la collaborazione dell’Ufficio Tecnico di Prefabbricati Guerrini S.r.l., che ha studiato la realizzazione del nuovo elemento con un cassero innovativo che ha potuto permettere la prefabbricazione degli elementi richiesti.

Le travi in oggetto, realizzate con una sezione a T rovescia, con un’ampia base inferiore (120cm), consente tra le anime affiancate dei diversi elementi di posizionare i “pani” di alleggerimento di polistirene; la parte superiore è dotata di staffe uscenti per la realizzazione della prevista soletta di completamento in opera e al centro dell’elemento sono stati previsti dei fori corrugati per la realizzazione di un traverso irrigidente in opera.

La soluzione tecnica trovata ha permesso di migliorare la tempistica di realizzazione e di avere una qualità dell’elemento decisamente migliore rispetto alla soluzione gettata in opera o a soluzioni parzialmente prefabbricate utilizzate per lavori similari.

Il sovraccarico previsto per questi elementi trave di lunghezza di quasi 11 m è caratterizzato da valori decisamente importanti che variano da 55 KN/mq in una testata fino a crescere a 100 KN/mq nell’altra testata (5.500 Kg/mq – 11.000 Kg/mq), una sfida anche di carattere tecnico e statico per l’Azienda e per i Progettisti.

Particolare attenzione è stata rivolta alla classe di esposizione del calcestruzzo (ricetta, aggregati, copriferri ecc…) per dare a questi elementi la massima durabilità nel futuro.

Il risultato finale, concepito per l’impresa edile C.E.V.I.G. S.r.l. (committente di Prefabbricati Guerrini dell’opera) sta risultando di grande impatto strutturale e architettonico, raccogliendo un grande riconoscimento dai Committenti finali e dagli addetti ai lavori.

Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per la realizzazione di soluzioni innovative e su misura di ogni genere.

Gli uffici della sede di Santhià (VC) si trovano in C.so Vercelli 13.

Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it

Tel. 0161 931614 / 0161 931615