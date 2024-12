Villanova, esposizione di presepi nel caratteristico borgo di Bossoleto

Esposizione di presepi provenienti da ogni parte del mondo a Bossoleto di Villanova di Albenga.L’affascinante itinerario è fra i carruggi del bel borgo dai muri in pietra, dove la generosità di Don Gigi ha permesso l’allestimento della mostra a cielo aperto “Il Bambino a Bossoleto”, quest’anno valorizzata anche da una suggestiva illuminazione curata dal Comitato di Bossoleto.

L’itinerario parte nella chiesetta di Nostra Signora dell’Assunta e coinvolge tutto il Borgo, arriva al pozzo per poi proseguire nei vicoli, sotto porticati, sopra i davanzali, sui muri a secco o sulle scale delle case. Quest’anno i visitatori sono accolti anche da una suggestiva illuminazione che li guida in una sorta di viaggio che ad ogni angolo o anfratto di muro può regalare una sorpresa. Presepi rimaranno in mostra a Bossoleto per tutte le festività.

Sempre a Villanova d’Albenga, prosegue fino al 12 gennaio 2025, l’esposizione “Presepiamo 2024” che invece espone Natività realizzate da nonni, bambini e ragazzi insieme. E’ la formula del concorso, cura della Biblioteca di Villanova, che espone le opere nella chiesa di Nostra Signora del Soccorso, da martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 17.00.