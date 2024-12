Sanità, dalla Regione oltre sette milioni e mezzo per modernizzare la presa in carico dei pazienti

Non si ferma l’annunciata rivoluzione della sanità ligure, colonna della campagna elettorale del neo-presidente Marco Bucci, e non si fermano i finanziamenti a nuovi progetti.



Durante l’ultima riunione di giunta è stato messo nero su bianco lo stanziamento di 7 milioni e 784 mila euro per rendere più moderna e funzionale la presa in carico dei pazienti, uno dei tanti nodi cruciali del tanto criticato (a ragione) sistema sanitario ligure.

“Un finanziamento che riguarda l’implementazione degli standard qualitativi e tecnologici per la presa in carico dei pazienti - ha commentato a margine della giunta l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò - crediamo molto in questo tema, stiamo finanziando la piattaforma ‘IT-Cura’ che precede la presa in carico e l’assistenza domiciliare. Offre alle persone che vengono dimesse di poter tornare nelle loro case, ma anche di poter ricevere le cure a casa per un alleggerimento dei ricoveri in ospedale, quando le condizioni cliniche lo consentono”.

Sempre durante l’ultima riunione di giunta, la Regione ha stanziato anche 92 mila euro della Commissione Salute conferenza Stato-Regioni dedicati alla prevenzione delle dipendenze da alcol negli ambienti dove i giovani vengono in contatto con le sostanze alcoliche, come le discoteche.