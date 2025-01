Pietra Ligure, dopo 35 anni Dario Chiotti lascia il “Caffè Vittoria”

Oggi, 31 dicembre 2024, si chiude un capitolo importante nella storia di Pietra Ligure: il “Caffè Vittoria”, guidato per 35 anni da Dario Chiotti, abbassa le serrande per l’ultima volta sotto la sua gestione. Situato in viale della Repubblica, il locale è un punto di riferimento per residenti e turisti del levante pietrese e della zona del Soccorso.

In occasione di questo significativo traguardo, il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella hanno consegnato a Chiotti un attestato di benemerenza da parte del Comune. “A Dario, pilastro e presidente dell’associazione 'Pietra Levante', vanno i complimenti nostri personali e di tutta l’amministrazione comunale per il traguardo raggiunto con la sua lunga attività, ma anche per il profondo impegno profuso nell’associazione 'Pietra Levante', e l’augurio di godersi il meritatissimo tempo libero, rilassandosi e divertendosi con le cose che ama fare”, hanno dichiarato dall'amministrazione comunale.

“Il lavoro e i sacrifici di una vita vengono anche ripagati da piccoli ma a volte enormi gesti che fanno la differenza nelle persone che vivono in una comunità - il pensiero di Chiotti - Nessun regalo per la chiusura della mia attività poteva essere più gradito. Ringrazio in primis il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore Cinzia Vaianella e subito dopo una cara amica e collega, Klizia Manzo, artefice di questa bellissima sorpresa. Che dire: una lacrimuccia magari in questi ultimi giorni di distacco dal bar potrà anche scendere, ma state tranquilli che credo che al dolce far nulla mi ci abituerò facilmente”.