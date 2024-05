"Giornalisti si diventa", Savonanews in mezzo ai "little reporter" della Biblioteca di Varazze (FOTO)

"Da cosa si parte per realizzare un articolo?". "Cosa fa un giornalista?". "Come si costruisce una notizia? E anche: "Come si veste un giornalista?" e "Quante ore lavora?".

Queste sono alcune delle curiose domande che hanno posto una decina di bambini del gruppo "Bibliokids" che frequentano le scuole elementari e che hanno partecipato lo scorso giovedì nella biblioteca comunale "E. Montale" di Varazze al laboratorio "Giornalisti si diventa", tenuto dal nostro giornalista di Savonanews Luciano Parodi.

Dopo aver ascoltato le risposte del redattore della redazione che gli ha fatto vedere alcuni articoli e spiegato come si imposta il lavoro si sono attivati per creare notizie di sport e anche di cronaca.

La frana nella frazione del Pero con la viabilità alternativa da percorrere; un alieno a spasso per le vie di Varazze; un furto in abitazione sventato dai carabinieri; il faro di Genova spento con un bambino che interviene cambiando la lampadina e ricevendo un premio per il prezioso intervento; il Genoa che retrocede in B e la Sampdoria che viene promossa in serie A; il clamoroso gemellaggio tra Roma e Lazio e infine i campioni del calcio che tornano a giocare (e anche in vita) con Maradona che viene acquistato dalla Salernitana.

Queste le particolari e curiose notizie dei "little" aspiranti giornalisti. Che comunque hanno lavorato da novembre 2023 a maggio 2024, due giovedì al mese, al loro giornalino, "Bibliopress", con le notizie nate dalla loro penna fantasiosa.

L'incontro, come tutti quelli di maggio, sono inseriti nella campagna nazionale di promozione del libro e della lettura "Il Maggio dei Libri 2024".