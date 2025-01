Savona, tutto pronto per la 44ª Rassegna Corale

La Corale Alpina Savonese organizza la 44ª Rassegna Corale, che si terrà domenica 5 gennaio, alle ore 18:15, nell'Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla (ex Gesuiti), in Via Guidobono a Savona.

L'iniziativa, a ingresso libero, vedrà anche la partecipazione del Coro Femminile "La vie est belle" di Introd (AO).

"Si tratta di un appuntamento molto sentito per la nostra Corale, che unisce canto e amicizia con i cori ospiti e con il pubblico presente, nell'ambito delle Festività Natalizie", spiegano gli organizzatori.