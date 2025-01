Funivie, il presidente della Regione Bucci è il nuovo commissario straordinario. Confermato Ripamonti

E' il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, il nuovo commissario straordinario per le Funivie Savona-San Giuseppe di Cairo.

La nomina con la quale il governatore subentra all’ammiraglio Seno, Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è arrivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e anticipa la riconferma, da parte dello stesso Bucci, dell'attuale assessore regionale alle Aree di Crisi Paolo Ripamonti al ruolo di sub-commissario. In questo caso si tratta di una riconferma.

“Grazie a questa nomina potrò continuare a occuparmi direttamente di una questione di vitale importanza per la logistica e l’economia del savonese, con la stessa dedizione e lo stesso impegno con cui l’ho fatto fino a oggi - commenta Ripamonti - Voglio ringraziare il presidente Bucci per la fiducia, i commissari precedenti, il dottor Paolo Piacenza e l’ammiraglio Seno, per il lavoro svolto, come anche il MIT per aver voluto continuare a fare affidamento su una gestione commissariale che, ne sono certo, saprà dare risposte a lavoratori e imprese, e saprà rigenerare questa infrastruttura strategica per il savonese, garantendo stabilità e crescita”.

“Vogliamo consentire alle Funivie di tornare a essere centrali e pienamente operative per la gestione del retroporto, delle rinfuse e dello smistamento - aggiunge Ripamonti - e ovviamente in grado di dare prospettive e far crescere l’occupazione. Concretamente, gli obiettivi sono quelli di far partire la tratta ferroviaria per il trasporto delle merci e trasformare l’infrastruttura in un sistema integrata con ferro e gomma, e ovviamente tentare ogni possibile percorso per arrivare al completo recupero della funivia”.