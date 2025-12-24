Aurelia Bis, il sindaco Russo chiede un incontro urgente al Ministero e ad Anas

Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha scritto una lettera ai vertici del Ministero dei Trasporti, all’attenzione del viceministro Rixi, e di Anas, rivolta all’amministratore delegato Claudio Gemme e al responsabile territoriale, Nicola Dinnella, con cui chiede formalmente la convocazione urgente di un incontro che coinvolga anche i sindaci di Albissola Marina e di Albisola Superiore, in relazione all’Aurelia bis, alla luce delle recenti decisioni del Tribunale che hanno consentito la rescissione del contratto con l'azienda appaltatrice ICI, Italiana Costruzioni Infrastrutture.

Nella lettera, Russo sollecita chiarimenti puntuali sui tempi di assegnazione dell’opera a una nuova impresa e sulla ripresa dei lavori, ribadendo inoltre la necessità di avere un cronoprogramma aggiornato che permetta di completare l’intervento nel minor tempo possibile e con tempi certi. Viene richiesta anche una valutazione approfondita delle opere di mitigazione per ridurre l’impatto dei cantieri sui quartieri interessati durante il periodo di completamento dell’opera.

“Come abbiamo avuto modo di evidenziare in diverse occasioni – sottolinea il sindaco Russo nella lettera - la conclusione dell'opera, la cui durata ormai assume dimensione paradossale, è una necessità impellente per la comunità savonese, come emerge ormai quotidianamente, perché è indifferibile l'esigenza di ridurre la pressione di traffico nella città e separare il più possibile il traffico pesante da quello urbano. Inoltre, la pendenza dei lavori costringe a far fronte ai disagi derivanti dalla presenza stessa del cantiere con particolare riferimento, per quanto riguarda Savona, ai residenti dei quartieri di Valloria e La Rusca”.





