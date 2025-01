Albenga, un defibrillatore per Vadino: il giorno dell’Epifania l’inaugurazione

“Con grande orgoglio, grazie alla collaborazione con altre due donne del quartiere, anche Vadino sarà dotata di un defibrillatore, dispositivo salvavita”. Lo afferma Barbara Vullo consigliera del Comune di Albenga delegata al quartiere di Vadino

Lunedì 6 gennaio alle 11 in via Piave 85, la cerimonia di inaugurazione. Patrizia Rupil, titolare della pasticceria Bertola, in qualità di presidente del quartiere di Santa Maria donerà il defibrillatore, mentre Antonella De Toma, titolare del supermercato Conad permetterà di installarlo all'esterno dello stabile.

“Un gesto di grande attenzione e dall’alto valore simbolico per tutta la comunità”, conclude la consigliera Vullo.