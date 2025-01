Finale, la pioggia e il freddo non fermano i coraggiosi del 25esimo "Cimento della Befana"

Ne ha limitato i numeri di una partecipazione sempre molto numerosa, ma il maltempo non ha certo fermato la tradizione del "Cimento della Befana" di Finale Ligure che, nonostante un clima tutt'altro che invitante per un bagno in mare, ha comunque visto svolgersi la sua venticinquesima edizione.

Sono stati 67 i coraggiosi che hanno sfidato non solo la pioggia, fermatasi però qualche istante in occasione del tuffo, ma soprattutto le temperature esterne. Se l'acqua ha fatto registrare sulla colonnina di mercurio 15°C, solamente 9 erano quelli esterni.

La manifestazione, una delle più longeve tra i cimenti liguri, ha visto premiate come sempre diverse categorie, le quali hanno ricevuto i riconoscimenti dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale con il presidente del Consiglio Giuseppe Testa e gli assessori Luzi, Sericano e Di Mauro. Il partecipante più giovane è stato D.R., di soli 5 anni, mentre la più giovane tra le ragazze è stata B.F., di 13 anni. Il premio per la partecipante più anziana è andato a Nadia Volpe, nata nel 1959, mentre Gianni Botticelli, classe 1955, ha ricevuto il riconoscimento come uomo più anziano.

Un premio speciale della Befana è stato assegnato a R.L., mentre il Premio della Compagnia di San Pietro è stato conferito a D.F., mentre immancabile è stata la presenza dei "Nuotatori del tempo avverso", ancora una volta gruppo più numeroso a partecipare. Una coppia però ha attirato particolarmente l'attenzione al momento delle premiazioni: turisti giunti a Finale per le vacanze da Irlanda e Scozia, i quali non hanno perso l'occasione per partecipare a questa coinvolgente tradizione.

A scaldare l'atmosfera ci ha pensato a fine bagno il buffet a base di cioccolata calda, vin brulé, focaccia, panettone e pandoro offerti dalla Compagnia di San Pietro.

"Un ringraziamento particolare va ai commercianti di Finale Ligure Marina per il loro supporto, alla Croce Bianca di Finale e al dottor Richeri per l’assistenza prestata durante l’evento" è il pensiero che hanno rivolto, a nome degli organizzatori, la presidente della Compagnia Andreana Vannucci e il suo vice Gianni Reciputi.