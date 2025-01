Albenga, 720 euro per l'Airc: la solidarietà dell'Epifania al Festival des Glaces

Una Befana un po’ più avara quest’anno alla gelateria Festival des Glaces di Albenga che, per il terzo anno consecutivo, ha attivato la raccolta fondi in favore di Airc in tre giornate dal 4 al 6 gennaio, con la vendita di cioccolatini artigianali appositamente prodotti da Mirco Mastromarino e Laura Bonelli, titolari della gelateria di viale Italia.

Questa mattina è stato effettuato il bonifico. “Quest’anno il ricavato è 720 euro – dicono Mastromarino e Bonelli -, meno dei 1100 dello scorso anno. Ma siamo molto felici e orgogliosi ugualmente di aver raggiunto questo risultato, perché siamo comunque riusciti a sensibilizzare Albenga sulla gravissima malattia che è il cancro”.

“Vogliamo ringraziare personalmente tutte le persone che hanno contribuito e spero che questo nostro gesto contribuisca a incrementare sempre più la partecipazione a questo tipo di iniziative”.

Per l’occasione, erano stati preparati dei tartufini ripieni di crema alla nocciola, cioccolato o pistacchio.

La raccolta fondi ha un significato profondo per, in particolare per Mastromarino, legato a eventi personali. Negli ultimi anni, sono infatti venuti a mancare il cognato e il caro amico Davide Meirana.