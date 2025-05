Un evento che parla di giustizia e della detenzione: a Savona il 23 e 24 maggio c'è "Ora d'Aria"

Per la prima volta a Savona arriva un evento dedicato a giustizia e detenzione, un confronto su temi di grande rilevanza sociale e umana, con un focus particolare sugli aspetti sociali, legali e culturali.

Si chiama "Ora d'Aria" la manifestazione che si svolgerà il 23 e 24 maggio presso l'ex carcere di Sant'Agostino, una cornice suggestiva che aggiunge ulteriore significato all'iniziativa. Così come la data scelta, non casuale: ci ricorda le vittime della strage di Capaci del 23 maggio 1992, che persero la vita in nome della giustizia per lasciarci un mondo migliore.

Attraverso una serie di incontri e attività, "Ora d'Aria" si propone di stimolare un dibattito profondo e coinvolgente, invitando esperti, testimoni e organizzazioni che operano nel settore a condividere le loro esperienze.

L'obiettivo principale dell'evento è sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sui temi della giustizia, dei diritti umani, della detenzione e delle storie di chi vive o ha vissuto l'esperienza del carcere. Si intende promuovere una consapevolezza critica sulla necessità di un sistema penale che rispetti la dignità delle persone anche durante la detenzione, e che si impegni nel recupero e nel reinserimento sociale.

La manifestazione si articola in due giornate. Venerdì 23 maggio il cortile "Ora d’aria" dell'ex carcere di Sant'Agostino ospiterà, nel pomeriggio, gli interventi della rete di Libera, con la presentazione di progetti e testimonianze legati alle attività svolte all'esterno degli istituti di pena, e il coinvolgimento del gruppo scout Savona 8 che offrirà una prospettiva giovane sulle tematiche trattate. A seguire è previsto l'intervento dell’associazione Antigone, impegnata nella tutela dei diritti umani nelle carceri, preceduto dall’intervento del Garante Regionale Doriano Saracino.

Sabato 24 maggio, invece, sempre nel pomeriggio, nel cortile ci saranno i talk di Pietro Buffa, ex direttore di carceri e autore che condividerà le sue riflessioni sulle problematiche e le contraddizioni del sistema penale, maturate dalla sua esperienza diretta, e quello di Enrico Zucca, pubblico ministero del processo alla scuola Diaz e neo Procuratore Generale della corte di Genova il quale offrirà una testimonianza sui temi della giustizia, della repressione e della memoria storica. Inoltre, la cella antistante il cortile sarà destinata alla proiezione del cortometraggio “Foa” di Margherita Ferrari, ambientato durante il G8.

L'evento è organizzato dal collettivo "Human Memories", costituito da giovani savonesi con l’obiettivo di creare spazi di ascolto, dialogo e partecipazione attiva attorno a tematiche sociali di attualità, Libera Savona, con la collaborazione di Teatro 21 aps, realtà da sempre impegnata nella promozione della dignità della persona in ogni momento della sua vita, e il patrocinio e contributo del Comune di Savona.