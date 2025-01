Piano asfalti 2025, Varazze approva la progettazione esecutiva: un intervento da 600mila euro

Il comune di Varazze ha approvato la progettazione esecutiva di un importante piano di manutenzione delle pavimentazioni in asfalto, previsto per l’anno 2025.

Il progetto, che presenta un quadro economico complessivo di 600.000 euro, di cui circa 475.000 euro destinati ai lavori, riguarda interventi di asfaltatura sia nel centro cittadino che nelle frazioni, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di manutenzione delle strade cittadine, dando priorità alle aree che necessitano di interventi tempestivi.

Questa iniziativa segue ed integra l’intervento già affidato per le asfaltature in urgenza necessarie a seguito dei danni causati dagli eventi meteo eccezionali dello scorso ottobre.

Con il nuovo piano di manutenzione, il comune di Varazze conferma il proprio impegno per la sicurezza e la qualità della viabilità urbana e frazionale.

“Si tratta di un’azione importante sia dal punto di vista economico che sotto il profilo della manutenzione stradale – afferma il sindaco Luigi Pierfederici –. Con questo piano di manutenzioni riusciamo ad intervenire in diverse viabilità cittadine che da tempo necessitavano di lavori. L’obiettivo è garantire a tutti strade più sicure e funzionali”.

“Anche le viabilità frazionali sono state considerate in questo piano, così come in quello emergenziale già affidato – interviene l’assessore alle Frazioni, Ambrogio Giusto –. Questo è un segno di grande attenzione da parte dell’Amministrazione verso le esigenze del territorio. Inoltre, le asfaltature eseguite nelle frazioni da Ireti e dalla Provincia di Savona lo scorso autunno sono un’ulteriore testimonianza dell’impegno della nostra Amministrazione per la manutenzione delle viabilità frazionali anche in caso di collaborazione con enti terzi”.

L'iter di affidamento procede ora con la gara per l'assegnazione delle opere previste nel progetto approvato nel mese di dicembre scorso. Con queste azioni, il comune di Varazze dimostra la propria determinazione nel garantire un costante miglioramento delle infrastrutture stradali, favorendo la sicurezza e il benessere di tutta la comunità.