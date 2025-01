Albenga ricorda Fabrizio De André con la “Cantata Anarchica per Faber”

Sabato 11 gennaio ricorrerà il ventiseiesimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De André e Albenga renderà omaggio al grande cantautore con un evento spontaneo e aperto a tutti: la “Cantata Anarchica per Faber”.

L’iniziativa, senza particolari formalità organizzative, invita chiunque voglia partecipare a portare una chitarra, uno strumento musicale o semplicemente la voglia di condividere un momento collettivo cantando insieme le immortali canzoni di De André.

L’appuntamento è fissato per le ore 12 in piazza San Michele, nel centro storico di Albenga, dove la musica e le parole di Faber uniranno appassionati e ammiratori in un tributo che nasce dal cuore per un poeta che ha segnato la storia della musica italiana.