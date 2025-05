Silver Hack: studenti e over 65 insieme per sfidare gli stereotipi sull’età

“Insieme è meglio”, “I ricordi non svaniscono, si raccontano”, “Lo sport non ha età, l’energia non va in pensione”. Sono alcuni degli slogan nati dal Silver Hack, l’innovativo hackathon (maratona creativa) organizzato dal Liceo King di Genova il 20 e 21 maggio, che ha visto protagonisti studenti delle scuole superiori e “Silver mentor” over 65, uniti in una sfida creativa contro gli stereotipi legati alla terza età.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Unitre, USR Liguria e MED Liguria, ha coinvolto anche studenti del Liceo Pertini e dell’Istituto Vittorio Emanuele II - Ruffini. L’obiettivo ambizioso: ribaltare le narrazioni stereotipate che ancora oggi caratterizzano la rappresentazione degli anziani nei media e costruire un dialogo autentico tra Silver Age e Generazione Z.

“L’idea è quella di stroncare i pregiudizi attraverso soluzioni innovative” – spiegano gli organizzatori – “I ragazzi dovevano creare pubblicità o prodotti visivi capaci di rimettere in discussione la visione limitante della terza età”.

La maratona progettuale ha coinvolto sette gruppi misti impegnati per 16 ore consecutive. Un elemento distintivo dell’evento è stato il coinvolgimento diretto dei Silver mentor 65+ – pensionati, alcuni dei quali frequentano Unitre o l’associazione 50&Più legata a Confcommercio – che per quattro ore hanno affiancato i giovani hacker, guidandoli nella realizzazione di poster e video.

“I ragazzi ci hanno accolti con rispetto e simpatia” – racconta uno dei mentor – “Hanno capito che bisogna essere considerati per quello che siamo, non per l’età che abbiamo”.

Gli studenti hanno tratto ispirazione dagli interventi della prof.ssa Angela Bonomi Castelli del MED, graphic designer che ha illustrato gli elementi chiave della comunicazione visiva, e del prof. Giuseppe Nifosì, che ha ripercorso l’evoluzione storica della rappresentazione della terza età.

La giuria – composta da rappresentanti di USR Liguria, esperti del settore e dalla presidente ligure di 50&Più – ha premiato il team formato da Tommaso Fazio, Anouck Valentine, Mirko Temporini, Giada Giovannini, Dikhe Bandeye e Samanta Dassereto, affiancati dalla senior Matilde Gazzo. Il gruppo vincitore potrà accedere a un hackathon regionale e visitare gratuitamente una mostra presso Palazzo Ducale.

Due riconoscimenti individuali sono andati a Chiara Estatico dell’Istituto Vittorio Emanuele II - Ruffini e a Gabriele Palumbo del Liceo King.

Tra le proposte emerse: Centri estivi Silver, con attività sportive e digitali condivise tra giovani e anziani; centri sportivi e ricreativi dove i Senior possono raccontare le proprie esperienze e apprendere l’uso delle nuove tecnologie.

Il cambio di prospettiva è emerso con forza dalle testimonianze dei partecipanti.

“Abbiamo capito che i Senior desiderano una parte attiva e dinamica nella società, non rimanere passivi sul divano” – confessa uno studente.

“Gli anziani sanno fare molte cose moderne e usano ChatGPT come (e più) di noi. Si può fare qualcosa insieme, indipendentemente dall’età” – aggiunge un altro.

L’iniziativa si inserisce nel filone degli eventi di innovazione didattica promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, offrendo esperienze coinvolgenti in cui gli studenti sono protagonisti e vengono stimolati a pensare in modo aperto e critico.

I progetti realizzati dai gruppi saranno pubblicati sul sito dell’associazione 50&Più e sulla rivista nazionale, contribuendo a diffondere una nuova narrazione della terza età, fondata su rispetto, inclusione e valorizzazione dell’esperienza.