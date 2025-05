Il 27 maggio Vado Ligure celebra la Festa dello Sport

Il Comune di Vado Ligure invita cittadini, famiglie e sportivi di tutte le età alla “Festa dello Sport”, in programma martedì 27 maggio 2025 presso lo Stadio Chittolina.



L’evento si svolgerà dalle ore 8.30 alle 17.30 e offrirà un’intera giornata all’insegna dell’attività fisica, del divertimento e della condivisione.



La giornata sarà ricca di appuntamenti ed iniziative pensate per coinvolgere l'intera cittadinanza. Il programma prevede, dalle 8.30 alle 13, i divertenti "Giochi Senza Frontiere", un'occasione per sfidarsi in allegria e spirito di squadra. Alle ore 14, gli spettatori potranno assistere a un entusiasmante Show di BMX Freestyle con Alessandro Barbero, un vero spettacolo di abilità e acrobazie.



A partire dalle ore 15 il pomeriggio si animerà con un "Open Day" per grandi e piccini in collaborazione con le società sportive del territorio comunale, offrendo a tutti la possibilità di provare diverse discipline sportive e conoscere le realtà attive nella zona. Seguiranno l'esibizione della Scuola Comunale di Musica "Toscanini", un momento di intrattenimento culturale, e la visione di filmati a ricordo di Valerio Bacigalupo, l’indimenticato portiere del Grande Torino.



La giornata culminerà con la premiazione degli atleti per gli alti meriti sportivi, un riconoscimento all'impegno e ai successi degli sportivi vadesi.



La giornata sarà condotta dallo speaker sportivo Giampietro Boscani, che accompagnerà il pubblico tra le varie attività, ospiti e sorprese.



"Sarà un’occasione speciale - commenta il sindaco Fabio Gilardi - per valorizzare lo sport come strumento di crescita, socialità e salute, e per scoprire le tante realtà sportive presenti nel territorio".



La "Festa dello Sport" è organizzata con il supporto del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e la collaborazione di numerose associazioni sportive locali. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato a data da destinarsi.