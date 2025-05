In 200 verso la Baia del Sole: il 25 maggio Alassio rende omaggio alla Giornata dell'Escursionismo

Domenica 25 maggio Alassio ospiterà la 35ª edizione della Giornata dell’Escursionismo, manifestazione patrocinata dalComune di Alassio - Assessorati al Turismo, allo Sport e alle Politiche Sociali e organizzata dalla FIE in collaborazione con ilCircolo Nautico Al Mare, nell'anno del suo centenario.

L’evento sarà caratterizzato da un momento di grande suggestione: nella tarda mattinata oltre 200 escursionisti tesserati FIE, già iscritti, raggiungeranno la Baia del Sole percorrendo l’antica via romana Iulia Augusta, partendo da Albenga. Il loro arrivo ad Alassio sarà accolto con entusiasmo dai componenti dell’Alassio Wave Walking CNAM, anch'essi aderenti alla FIE, che offriranno una dimostrazione di marcia acquatica.

L’incontro tra camminatori di terra e di mare culminerà in Piazza Partigiani, dove si terrà una simbolica stretta di mano tra i marciatori terrestri e quelli acquatici, a sancire l'amicizia tra i praticanti di due discipline che promuovono benessere, socialità e rispetto dell’ambiente. A seguire, gli iscritti prenderanno parte ad un pasta party nella stessa Piazza Partigiani, allestito dall'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Alassio in collaborazione con l’Associazione Amici di Padre Hermann-ODV.

I non tesserati FIE dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa giornaliera (3 €, codice fiscale richiesto). Per motivi di sicurezza, i cani non sono ammessi e per partecipare all'escursione è richiesto l'utilizzo di scarpe da trekking. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 340 1456105.