Paolo Canavese : "La logistica è fondamentale, impensabile che i territori non si mettano insieme per risolvere l'intera filiera del trasporto" (FOTO E VIDEO)

Il Salone d'Onore della Camera di commercio ha ospitato, nella mattinata di venerdì 10 gennaio, l’evento pubblico dedicato al tema “Infrastrutture e logistica: opere e progettualità per il territorio”.

Notevole la partecipazione di pubblico, vista l'importanza degli argomenti trattati e decisamente qualificati i relatori, introdotti dai rappresentanti della cabina di regia composta da Provincia di Cuneo, Camera di Commercio e Fondazione Crc, quindi Luca Robaldo, Luca Crosetto e Mauro Gola.

Il convegno ha sottolineato la grande vocazione all'export del territorio cuneese, dunque bisognoso di una rete infrastrutturale di alto livello. In sostanza ogni chilometro di autostrada o ferrovia realizzato incide sulla crescita economica e, viceversa, la mancata realizzazione o i ritardi producono un danno per imprese e cittadini.

Sono stati presentati, a cura di RFI (con Michele Rabino e Domenico Tersigni), gli interventi oggetto dello studio di analisi e fattibilità - DocFap, relativo al potenziamento del collegamento ferroviario Torino – Savona mentre il presidente di TRA.I.L. Cuneo Francesco Zambon ha illustrato le finalità dell'associazione da lui presieduta. Paolo Canavese (direttore Ufficio Territoriale di Savona - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) ha focalizzato l'attenzione sul Porto di Vado Ligure, fisiologico punto di riferimento anche per il Cuneese. Roberta Delpiano, Project manager di Uniontrasporti Scarl, ha proposto infine una relazione sui valichi alpini e sulla necessità di una valutazione della loro resilienza.

"La logistica è diventata fondamentale- ha dichiarato Paolo Canavese, direttore Ufficio Territoriale di Savona - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Oggi quando una merce viene movimentata dal punto di produzione al punto di arrivo è tutto codificato. Quindi è impensabile che i territori non si parlino e non si mettano insieme per risolvere l'intera filiera del trasporto".

"Perché fino a che ragioniamo in termini di singoli regioni, comuni, province, eccetera - ha proseguito Paolo Canavese - non facciamo crescere questa nazione; dobbiamo copiare quello che hanno fatto nel resto del mondo. Oggi abbiamo avviato e stiamo lavorando. Da questo punto di vista è indubbiamente un grosso valore aggiunto. Dobbiamo però recuperare. Dobbiamo essere forse come siamo noi italiani, un po' visionari nei nostri progetti, in modo da cercare di recuperare con questo un po' il gap che c'è".

"Per quanto riguarda la realtà di Vado Ligure e Savona - ha concluso Canavese - abbiamo sviluppato l'agroalimentare. Perché si è venuto a insediare il più grosso operatore di caffè crudo, che ha un'interazione diretta con la Lavazza, quindi col territorio noi più grossi fornitori di caffè e anche delle torrefazioni più piccole e col gruppo Nestlè. Bisogna creare le opportunità perché gli arrivino gli investimenti e sui nostri territori si insedino appunto delle nuove attività. Perché le tradizionali sono un po' in crisi, vediamo l'automotive o altro. Dobbiamo avere questa capacità tutta italiana invece di guardare il futuro, di pensare a cose nuove, di crescere velocemente e con progetti innovativi".

La Regione Piemonte era rappresentata dagli assessori Marco Gabusi (Trasporti e Infrastrutture) e Enrico Bussalino (Logistica e infrastrutture strategiche). Presenti anche il Senatore Giorgio Bergesio e, in videocollegamento, la deputata Monica Ciaburro.