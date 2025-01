A Celle Ligure il 18 gennaio un workshop con Enrico Rambaldi per scoprire l'arte dell'acquaforte

L'associazione Traumfabrik di Celle Ligure in via Aicardi 70 continua la sua attività, alternando come sempre eventi espositivi a laboratori e workshop dedicati alla scoperta e all'approfondimento delle tecniche creative.

Il 18 gennaio si terrà un incontro per coloro che desiderano avventurarsi nell'arte dell'acquaforte, guidati dall’esperienza di Enrico Rambaldi. L'acquaforte è una delle tecniche calcografiche più antiche e diffuse, utilizzata sia da artisti del passato che da quelli contemporanei.

Questo workshop è adatto sia a chi già utilizza pennelli o pennini e desidera trasformare le proprie immagini in opere artistiche, sia ai principianti interessati a conoscere questa tecnica di stampa calcografica. Daniel Hopfer, originario di Augusta, è stato il primo a impiegare questo metodo per realizzare delle stampe, nel tardo XV secolo. Tra i tanti artisti che hanno fatto uso dell'acquaforte ci sono nomi illustri come Dürer, Parmigianino, Rembrandt, Piranesi, Goya, Morandi e Picasso. I punti di forza di questa tecnica sono il tratto distintivo e il chiaroscuro, ottenuto tramite il tratteggio.

Il workshop sarà diviso in una parte teorica e una pratica: dopo una panoramica storica sull'arte dell'acquaforte, verrà spiegata la tecnica e ciascun partecipante realizzerà la propria matrice. Una volta preparata, la matrice verrà stampata su carta cotone, creando una piccola tiratura. Ogni partecipante avrà accesso a strumenti e a una postazione personale.

Enrico Rambaldi, illustratore e incisore di Ravenna, ha studiato presso la scuola di grafica La Nuova Eloisa di Bologna e la Scuola di Fumetto di via Savona a Milano. Si è avvicinato all'incisione nel 1993, sotto la guida di Giuseppe Maestri, proseguendo poi il suo percorso con Jürgen Czaschka e Annalicia Caruso. Recentemente ha fondato lo studio/laboratorio Ink33 a Ravenna, dove si dedica allo sviluppo di percorsi creativi attraverso tecniche tradizionali, come l'incisione su zinco, linoleum e legno, con l'intento di rivitalizzare e approfondire questa antica pratica.

Per info: traumfabrikgallery@libero.it

Facebook: https://www.facebook.com/traumfabrikcelle