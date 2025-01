Dal vescovo Borghetti le linee guida per vivere il Giubileo nella Diocesi del Ponente

Il Giubileo ordinario per l’anno 2025 è iniziato con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e si concluderà il 6 gennaio 2026. Sono programmate molte iniziative, in Roma e in altre sedi giubilari, ma è previsto che il Giubileo venga vissuto anche nelle Chiese particolari.

Il vescovo Guglielmo Borghetti, nella sua lettera “Afferriamoci saldamente alla Speranza”, ha dato indicazioni per vivere il Giubileo nella Diocesi di Albenga-Imperia avviato lo scorso 29 dicembre. Ma ora si lavora per l’organizzazione del pellegrinaggio a Roma, guidato dal vescovo Guglielmo nei giorni 14-15-16 marzo 2025. Il Giubileo si concluderà in diocesi domenica 28 dicembre 2025, secondo modalità che verranno comunicate a suo tempo. Le Chiese giubilari, per i pellegrini che non possono recarsi a Roma, sono la cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga e la concattedrale basilica di San Maurizio in Imperia. Inoltre, soltanto nel giorno della loro festa, saranno chiese giubilari: la basilica minore di San Giovanni Battista in Imperia; il santuario diocesano di N.S. di Pontelungo in Albenga; la basilica minore di San Nicolò in Pietra Ligure.

Previste anche speciali celebrazioni giubilari: per i Detenuti si è tenuta pochi giorni fa nel carcere di Imperia; per i Malati, il 15 febbraio 2025, in concattedrale, a Imperia; per il Mondo della Sanità, il 22 novembre 2025, in cattedrale, ad Albenga.