Savona, Azione si prepara al Congresso nazionale. Taramasso e Carpano a sostegno di Pastorella

La necessità di un cambiamento e di una riorganizzazione interna del partito e la gestione di alcune questioni in un modo che non sarebbe stato ritenuto abbastanza trasparente, sarebbero tra i motivi dei sostenitori di Pastorella. Ma c'è anche il fatto che la deputata milanese sia orientata in modo più deciso e convinto verso la costruzione di un terzo polo, saldo nell'area liberaldemocratica e orientato alla costruzione di un soggetto unitario, nel porsi come una forza alternativa tra i due poli di centro-destra e di centro-sinistra.

"Il congresso rappresenta un momento fondamentale per Azione - dicono Taramasso e Carpano - e può e deve essere un momento di riflessione, di rinnovamento e riorganizzazione. La presentazione di due candidature a segretario, quelle di Carlo Calenda e di Giulia Pastorella, costituisce un fattore positivo perché la pluralità di opinioni e di visioni è un elemento di forza all'interno di un partito. Abbiamo visto che in questi mesi molti ex iscritti e simpatizzanti si sono riavvicinati perché il congresso è un'opportunità per rafforzare la partecipazione democratica, confrontarsi e lavorare per migliorare il nostro posizionamento su alcuni temi, la nostra struttura interna e il metodo di lavoro".