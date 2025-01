Andora, sarà I.R.E. SpA la stazione appaltante del Comune per la rigenerazione di Borgo Castello

Sarà l'azienda I.R.E. S.p.A. (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure), la centrale di committenza e stazione appaltante che eseguirà per conto del Comune di Andora tutte le attività tecnico-amministrative relative all’affidamento e alla gestione dell’esecuzione degli interventi infrastrutturali e edilizi della rigenerazione di Borgo Castello nell’ambito del progetto pilota Ricordare il passato per costruire il futuro, finanziato dal MIC con 20 milioni di euro, con fondi europei Pnrr.

La delibera è giunta dal Consiglio Comunale di Andora che, riunitosi in sessione straordinaria lo scorso 15 gennaio, ha approvato il disciplinare di incarico in house (possedendo il Comune lo 0,02% di quote dell'azienda, ndr) a IRE: la gestione economica resta in capo al Comune andorese che autorizza le spese, mentre IRE Spa, nell’ambito delle procedure di gara, predisporrà gli atti, nominerà le commissioni giudicatrici, indirà e svolgerà le procedure di gara, le aggiudicherà e procederà al controllo di tutti i requisiti sull’aggiudicatario e sull’efficacia dell’aggiudicazione. Ire sarà anche Responsabile unico del progetto per gli interventi edilizi e infrastrutturali per le fasi programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di tutte le procedure soggette al Codice necessarie all’attuazione degli interventi stessi.

“Andora è un comune di piccole dimensioni che sta attuando molti progetti importanti su tutto il territorio. Ci siamo assunti l'impegno perché ne vale certamente la pena. Avvalersi di IRE Spa ci permette di procedere a norma di legge, con tempi più celeri e in piena trasparenza, ed avviare una ulteriore fase di questa rigenerazione che prevede interventi infrastrutturali ed edilizi complessi, innovativi e al contempo rispettosi del sito, che necessitano di professionalità specifiche come quelle che stanno già operando nel Paraxo - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Per quanto riguarda le altre aree del Borgo, l’efficace lavoro degli archeologi della Soprintendenza, dell’Università di Genova e delle ditte incaricate, ha fatto riemergere i ruderi a uno stato da cui ora è possibile avviare la ricostruzione”.

“IRE spa, in qualità di Centrale di Committenza, Stazione appaltante e Rup - continua il primo cittadino - affiderà gli interventi che prevedono il recupero dei ruderi, la sistemazione delle aree verdi, la riqualificazione degli edifici residenziali in disuso, la realizzazione di parcheggi pubblici per il borgo, il rifacimento della viabilità pedonale e viaria, dei sotto servizi, l’implementazione della connettività del borgo con il cablaggio in fibra ottica, la realizzazione dell’impianto meccanico di risalita e molte altre opere per un valore totale di più di 9 milioni di euro. Una cifra che già da sola dà l’idea dell’importante recupero urbano che assicureremo a questa borgata grazie ai fondi europei PNRR ottenuti. E’ una occasione unica e siamo determinati a realizzarla con tutto il nostro impegno. Chiediamo a IRE di scegliere i professionisti migliori, pur consci che stiamo affrontando un progetto non facile, su cui non agisce solo la nostra volontà, ma anche nulla osta e controlli di altri enti”.

IRE SPA si occuperà anche degli affidamenti per gli interventi a carattere culturale di valore superiore alle soglie per cui non è possibile procedere all’affidamento diretto.

Il documento portato all’attenzione del Consiglio Comunale evidenzia che Ire Spa, già a gennaio 2024, aveva ricevuto dal comune di Andora l’incarico di stazione appaltante e centrale di committenza per l’affidamento della progettazione preliminare e la gestione dell’appalto per la progettazione definitivo esecutivo della rigenerazione di Borgo Castello. IRE spa, ha contestato e risolto nel settembre scorso il precedente contratto d’appalto con la società incaricata della progettazione che non stava rispettando i tempi del cronoprogramma e ha indetto una nuova procedura.

Sull’attuazione dell’intervento a Borgo Castello, lavorano da tempo molte professionalità. Il comune di Andora, il 16 gennaio, ha inoltre individuato, tramite Selezione pubblica, un Dirigente Tecnico che si occuperà del progetto pilota di Borgo Castello fino alla sua attuazione. Curerà i rapporti con il MIC, si relazionerà con il RUP nominato da IRE e con il Tavolo Tecnico, guidato da ANCI, e voluto dal comune di Andora per il coordinamento degli attori interni ed esterni al progetto pilota e a cui partecipano, oltre ai funzionari comunali, Regione Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio, Università di Genova e IRE.