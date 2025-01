L'Oroscopo di Corinne dal 17 al 23 gennaio

ARIETE: Non si sa mai cosa riservi il fato ma, nel vostro caso, con Marte avverso, meglio stare in guardina e non fari progetti a lunga scadenza atti, quasi certamente, a subire un’antipatica interferenza. Nell’abitazione si guasteranno delle cosine da riparare e, in ambito privato o professionale, vi arrabbierete causa il comportamento altrui. In fatto di soldini dovrete sostenere delle spese ma nel contempo un introito, pur se non esorbitante, renderà il portafoglio meno frignante.

TORO: Se qualcuno o qualcosa ha amareggiato non angustiatevi in quanto vi riscatterete alla grande grazie anche ai consigli di una saggia confidente e, per non venir tacciati di durezza o insensibilità, mostratevi carini ed affettuosi nei confronti di chi amate mettendo dei paletti a chiunque si intrufoli nella vostra privacy. In fatto di finanze dovrete sopperire a tassazioni o pagamenti mentre il week end appare bizzarro ma dilettevole. Noie ad un mezzo meccanico.

GEMELLI: Anche se vi si pizzica e stuzzica non inveite evitando di torturarvi per ciò che, quando meno ve lo aspettate, si risolverà. Avrete spesso l’impressione che talune persone procurino amarezza ma, in mezzo a tal marasma, zampilleranno gocce di gioia con le quali riempire il vuoto di quella malinconia che ogni tanto spadroneggia. Assurdità o preoccupazioni lambiranno invece ambulanti, ristoratori, commercianti ed agricoltori. Meritata gratificazione in arrivo.

CANCRO: La bizzosa Luna, che il 13 gennaio si fa piena nella vostra costellazione, sosterrà sbalzi umorali, cosette da sistemare, soggetti da inquadrare, contatti con persone speciali, indignazioni, magoni ma anche soddisfazioni o l’alleggerimento di un fardello. Approfittate di Marte congiunto al Sole per dare un input alla quotidianità, ottimizzare un’amicizia o un rapporto. New da figlioli. Condizioni meteo permettendo, nel week end, regalatevi un fuori porta.

LEONE: Se appartenete alla stirpe dei ruggenti sovrani della foresta vi farete avanti nel tortuoso cammino lottando unghie e denti per raggiungere uno scopo o tagliare un traguardo ma se, causa la posizione dell’Ascendente, assomigliate a delle pecorelle, vi si calpesterà facilmente. Quasi tutti i nativi però, concluderanno un’annosa faccenda o mitigheranno un affanno. Fattibili delle contiguità con legali, bancari o dottori e dei bisticci con un parente. Naso colante.

VERGINE: Nel corso di questa fremente settimana sarete piuttosto incasinati al punto di arrivare a sabato stanchi e col cervello fuso. Attenti altresì a non dimenticare in giro documenti od oggetti e a non prendere per oro colato tutto ciò che vi verrà proposto od elencato. La quadratura di Giove mina leggermente le finanze nel senso di dover tirar fuori dei quattrini o trattare con volpini abilissimi nel reclamare spettanze non dovute. Sabato da dedicare a shopping e saldi.

BILANCIA: Anche se Giove protegge, la quadratura di Marte favorisce dei contrattempi o dei problemini da risolvere celermente, degli acciacchi stagionali, dei contatti con mezzi svitati e il posticipo di un appuntamento. Ciononostante cercate di essere positivi visto che trascorso questo momentino delicatino, brinderete ad un bell’evento, riceverete dei soldini, vi caverete dei pallini o combinerete dei simpatici combini. Il rivedere un’amica vi riempirà il cuore di gioia.

SCORPIONE: Se delle faccende impensieriscono delle posteriori aprono varchi di speranza su ciò che vorreste migliorare in ambito privato, operativo o familiare. L’essenziale sarà parlare chiaro con chi anelereste essere più presente, non badare a pettegolezzi, ritagliare degli spazi per voi stessi, allontanare alla cerchia delle intime conoscenze quelle palesemente adulterate, confidare in una maggiore serenità. Sorpresina, spostamenti o adesione ad una cena o spettacolo.

SAGITTARIO: Tra alti e bassi i giorni scorreranno freneticamente trascinandovi a domenica fiaccamente e con una gran voglia di tranquillità e di pace. L’opposizione di Giove potrebbe arrecare delle incognite, dimenticanze, sbagli in conteggi o comunicati strampalati. Occhio pure a furtarelli o mezzi marpioni rammentando che prevenzione non sarà mai troppa in qualsiasi settore! Tra giovedì e lunedì succederanno accadimenti buffi o qualcheduno vi farà arrabbiare. Doloretti sparsi.

CAPRICORNO: Prossimamente avrete le idee più chiare sul come risolvere una questione vacillante acquisendo maggiori certezze e sentendovi più pimpanti psicologicamente. Mercoledì, giovedì e venerdì appaiono fermentati, non esclusa una discussione, un accadimento impensato, delle faccende da mettere in chiaro e un dilemma sul fronte privato. Nel contempo capirete la validità di un’amicizia o incontrerete chi non vedevate da tanto tempo. Sorprese da congiunti o parenti.

ACQUARIO: Malgrado il trigono di Giove spalleggi, spuntano dei problemini da risolvere celermente, delle crisi introspettive, dei contatti con mezzi intronati e il posticipo di un chiarimento da tanto atteso. Delle incombenze peseranno sul groppone, scamperete un guaio, un colloquio ringalluzzirà, una novella stupirà. Fattibili delle stagionali indisposizioni o una marcata propensione a gastralgie o infiammazioni. Sabato adatto a manicure o taglio di capelli. Domenica agitata.

PESCI: Il motto “mai dire mai” vi calza a pennello: pseudo convincimenti si ribalteranno, degli aneliti si concretizzeranno, delle persuasioni vacilleranno, commutandovi in bislacchi protagonisti di una bislacca stagione, così come una questione operativa o materiale vi assorbirà al punto di andare nel pallone. Improvvisate da un uomo e da un figliolo, omaggi da porgere, soggetto da spalleggiare e week end assi peculiare. Rischio di incappare in forme influenzali.

Le stelle sono frammenti di eternità che brillano sul mistero della vita…