I fedeli savonesi si riuniscono in preghiera in Duomo per Papa Francesco e per la pace

Savona si raccoglie in preghiera per Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli. Una preghiera ecumenica con un sacerdote e alcune fedeli ucraine che hanno pregato nella loro lingua e la lettera della comunità islamica, letta dal vescovo Calogero Marino, per augurare una pronta guarigione al Papa.

"Preghiamo per Francesco e per la pace, come vuole il Pontefice – ha detto il Vescovo Calogero Marino –. Due cose mi hanno spinto a convocare questo incontro di preghiera: il comunicato sulla nuova crisi di Francesco e l'incontro Trump-Zelensky. In questi giorni sentiamo di aver bisogno di Francesco, anche in questo clima di guerra. Preghiamo per il Papa e per la pace".