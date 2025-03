Blitz della Polizia in Provincia: al setaccio documenti negli uffici, indagini in corso (FOTO)

A quasi un anno e mezzo di distanza dall'indagine della Procura che ha visto coinvolta l'ex segretaria Generale Giulia Colangelo, il dirigente Maurizio Novaro, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e l'assessore Sara Brizzo, la polizia di stato sta nuovamente acquisendo documenti all'interno della sede della Provincia.

Non sono infatti passati inosservati i diversi mezzi della Questura davanti a Palazzo Nervi. Con particolare movimento all'interno del palazzo con personale della polizia scientifica e della Digos.

Al centro, pare, il settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente provinciale. È stata acquisita documentazione e gli inquirenti hanno avuto accesso alla parte informatica.

Secondo quanto ricostruito pare sia in corso un indagine da parte della Procura di Savona.

"Questa mattina la Squadra Mobile della Polizia ha fatto accesso circoscritto ad alcuni Uffici della Provincia per svolgimento di atti di indagine, sono stato chiamato come legale rappresentante per le comunicazioni di rito. Al momento non ho e non abbiamo evidenze specifiche ulteriori", questo il commento del Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.