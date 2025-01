Corsi di Fotografia e Editing in avvio al Cfpcemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva

La passione per la fotografia trova di nuovo spazio tra i corsi in avvio al Cfpcemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva: sono infatti in partenza due corsi dedicati a chi desidera trasformare la propria passione in una competenza concreta.

Dopo il successo della prima edizione del corso base “Un altro mondo”, curato dal fotografo professionista Davide Gonella, a febbraio prenderà il via una nuova edizione, sempre in orario serale e con qualche piccola modifica per rendere la formazione ancora più completa. Per i più esperti invece, sono aperte le adesioni al corso di editing fotografico che offre ai lavoratori (tirocinanti, dipendenti e titolari) l’opportunità di formarsi con buono regionale che copre dal 70 al 100% del costo totale del corso.

Corso Base di Fotografia “Un altro mondo”

Il corso è pensato per chi desidera scoprire il mondo della fotografia da zero: attraverso un programma completo, i partecipanti acquisiranno le basi teoriche e pratiche per catturare immagini straordinarie.



Programma dettagliato:

Storia della fotografia e ispirazione dai grandi autori;

Tecniche di composizione e triangolo dell’esposizione (apertura, velocità dell’otturatore, sensibilità ISO);

Conoscenza delle macchine fotografiche e dei concetti fondamentali (profondità di campo, messa a fuoco, bilanciamento del bianco);

Approfondimento su campi specifici come matrimoni, architettura e paesaggi;

Utilizzo creativo del flash.

Parte pratica:

Tre uscite fotografiche permetteranno ai partecipanti di mettere alla prova quanto appreso, cimentandosi con la fotografia paesaggistica, il ritratto e la fotografia notturna.

Il corso inizierà il 3 febbraio 2025 e si terrà il lunedì e il mercoledì sera per un totale di 30 ore. I posti disponibili sono massimo 14 ed è possibile riservarli suhttps://cfpcemon.it/v/formazione/fotografia



Corso di Editing Fotografico con Finanziamento Regionale

Per chi invece vuole perfezionare le proprie competenze nell’editing, il Cfpcemon propone un corso dedicato a Lightroom e Photoshop che percorso fa parte del Catalogo dell’Offerta Formativa Individuale e prevede un finanziamento regionale fino al 100%.



Chi può accedere al finanziamento:

Occupati in Piemonte, inclusi tirocinanti e titolari d’impresa;

Lavoratori in Liguria, ma residenti o domiciliati in Piemonte.

Il corso offre un approfondimento pratico su due strumenti essenziali per il fotoritocco, permettendo ai partecipanti di trasformare le proprie fotografie in immagini professionali.

Per informazioni e iscrizioni https://cfpcemon.it/v/formazione/elementi-di-elaborazione-immagini



Per ulteriori informazioni Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese

0174 701284