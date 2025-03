130 anni dalla nascita di Sandro Pertini: la proposta al Ministero per una moneta celebrativa

Una moneta celebrativa per il 130esimo anniversario della nascita di Sandro Pertini.

A chiederlo all'unanimità il Consiglio regionale della Liguria con un ordine del giorno con prima firmataria la capogruppo della Lega, Sara Foscolo, e sottoscritto da tutti i gruppi.

Il documento impegna la giunta a sostenere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la proposta già avanzata dal sindaco Andrea Castellini del Comune di Stella, luogo di nascita dell'ex presidente della Repubblica più amato dagli italiani, e dalla Provincia di Savona tramite il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"Come sindaco e amministrazione comunale riteniamo possa estremamente importante e di particolare rilievo locale ma anche e soprattuto nazionale proporre per il 2026, anno in cui ricorre il 130esimo anniversario della nascita dell'Indimenticato Presidente Sandro Pertini, l'emissione di una moneta commemorativa e celebrativa, che rappresenti un attimo della vita del Presidente particolarmente iconico e rappresentativo di quello che è stato e ha rappresentato a livello umano ed istituzionale per l'Italia e gli italiani. Tale iniziativa potrebbe essere la prima di una serie dedicata a tutti i passati Presidenti della Repubblica Italiana che dalla nascita della Repubblica ad oggi hanno rappresentato e guidato l'Italia" ha scritto nella lettera al Ministero il sindaco e vicepresidente della Provincia Castellini che ha ricordato la storia di Pertini e tutte le iniziative svolte a Stella.