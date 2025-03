La Polizia acquisisce documenti in Provincia. Presidente Olivieri: "Verifiche in corso in specifici uffici, ci siamo messi a disposizione"

"Questa mattina sono stato contattato e mi è stato richiesto di ricevere una notifica come legale rappresentante dell'ente. Al momento ho evidenza di alcune verifiche in corso in specifici uffici dell'ente, ma non ho ulteriori informazioni. Immagino che emergeranno nel corso della giornata e, conseguentemente, avremo ulteriori indicazioni - ha detto il presidente Pierangelo Olivieri raggiunto dalla nostra redazione - Non ho altri elementi. Ovviamente, la struttura provinciale si è immediatamente messa a disposizione degli organi inquirenti e attendiamo gli sviluppi per quanto di competenza".