Vado Ligure, parzialmente riaperta via dei Tedeschi: strada accessibile nelle ore notturne

Come preannunciato la settimana scorsa, è stato parzialmente ridotto il cantiere di via dei Tedeschi a Vado Ligure.

A seguito del completamento della prima fase dei lavori, è stata autorizzata una riapertura parziale della strada al di fuori dell’orario di lavoro delle imprese impegnate.

La strada sarà quindi accessibile durante le ore notturne e nei momenti in cui non vi saranno attività in corso, mentre resterà chiusa durante i lavori per garantire la sicurezza (vista la possibilità di caduta materiali) e per consentire alle imprese di lavorare.

Per consentire il transito in sicurezza, sono stati predisposti cartelli che indicano il limite di velocità di 10 km/h e segnalano eventuali pericoli come strada sdrucciolevole e rischio caduta massi.

"Invitiamo tutti i cittadini a procedere con la massima cautela - è l'appello del sindaco Fabio Gilardi - I lavori proseguiranno con determinazione fino al completamento del cantiere - prosegue il primo cittadino - e nelle prossime settimane l’amministrazione comunale valuterà anche la progettazione di ulteriori interventi di mitigazione per ridurre al minimo il rischio di dissesti futuri, una delle priorità principali per me e per tutta l’amministrazione".